Karabük’te okul yaptırmak isteyen hayırsevere Milli Eğitim Bakanlığı, olumsuz yanıt verdi
Karabük’te, fen lisesi olması şartıyla okul yaptırmak için başvuruda bulunan Recep Özçelik'e Milli Eğitim Bakanlığı, “Karabük ilinde bir fen lisesi var. İkinci fen lisesinin yapımına gerek yok” yanıtını verdi.
Karabük’te, hayırsever iş insanı Recep Özçelik, fen lisesi olması şartıyla okul yaptırmak için il milli eğitim müdürlüğüne başvurdu. Ancak müdürlük bu konuda görüş sorduğu Milli Eğitim Bakanlığı’ndan “Karabük ilinde bir fen lisesi var. İkinci fen lisesinin yapımına gerek yok” yanıtını aldı. Kendisine “Siz bir başka okul yapın” telkininde bulunulduğunu belirten Özçelik, “Benim gönlümde bir fen lisesi yaptırmak var. Fen liseleri bu ülkenin aydınlık geleceği için önemli. Cumhuriyet kenti Karabük’e ya fen lisesi yaptırırım, başka bir okul yaptırmayı düşünmüyorum” diye tepki gösterdi.
Büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirten Yücel Özçelik, “Tüm aile fertleri ile konuşup fen lisesi yaptırmak konusunda karar aldık. Hatta, eşim okulun adına benim ve kendisinin adının verilmesini arzu etti. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Karabük iline ikinci bir fen lisesine ihtiyaç yok gerekçesi ile izin verilmediğini büyük üzüntü ile öğrendik. Eşime, Sayın Valimiz, Milli Eğitim Müdürümüz başka bir okul yaptırması konusunda telkinde bulunuyorlar. Ancak eşim fen lisesi yaptırmakta ısrarlı. Ben de eşimin bu kararını saygı ile karşılıyorum” dedi.
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