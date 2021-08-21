Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Çevrim içi sınav" açıklaması
Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrenciler ile ilgili açıklama yapıldı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi Twitter hesabından, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrenciler ile ilgili paylaşımda bulundu.
Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdiği ifade edildi.
Açıklama şöyle: “Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını; öğrencilerin, 23-24 Ağustos’ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos’ta çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.”
Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını; öğrencilerin, 23-24 Ağustos’ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos’ta çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.@tcmeb @memleventyazici pic.twitter.com/XiX0eHgBh7— İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü (@istanbulilmem) August 21, 2021
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