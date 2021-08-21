Milli Eğitim Bakanlığı'ndan "Çevrim içi sınav" açıklaması

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 15:45

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi Twitter hesabından, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrenciler ile ilgili paylaşımda bulundu.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, öğrencilerin 27-29 Ağustos'taki çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdiği ifade edildi.

Açıklama şöyle: “Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanındığını; öğrencilerin, 23-24 Ağustos’ta kayıtlarını yaptırarak 27-29 Ağustos’ta çevrim içi sınava katılabileceğini bildirdi.”