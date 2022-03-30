Gaziantep'te okulda veliler arasında silahlı kavga

30 Mart 2022 Çarşamba, 17:08

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Aslı Alevli İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce öğrenciler arasında yaşanan tartışmaya veliler de dahil oldu. Olaya velilerin de dahil olmasıyla okul önünde veliler arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, BİR VELİ SİLAHLA YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri silah çıkarak etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada mermilerden birinin isabet ettiği Selçuk Ç. isimli veli omzundan yaralandı. Yaralı veli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay sonrası okul önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olaya karıştığı tespit edilen 5 şahsı yakalanması için çalışma başlatıldı.

ÖĞRENCİLERİN DERSTE OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ

Öğrencilerin derste olduğu esnada okul önünde meydana gelen olayda şans eseri herhangi bir öğrenciye bir şey olmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.