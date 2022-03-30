Gaziantep'te okulda veliler arasında silahlı kavga
Gaziantep'te, bir okulda öğrenciler arasında çıkan tartışmaya veliler de dahil olunca silahlı kavga çıktı.
Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi Aslı Alevli İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce öğrenciler arasında yaşanan tartışmaya veliler de dahil oldu. Olaya velilerin de dahil olmasıyla okul önünde veliler arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ, BİR VELİ SİLAHLA YARALANDI
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflardan biri silah çıkarak etrafa rastgele ateş açtı. Bu sırada mermilerden birinin isabet ettiği Selçuk Ç. isimli veli omzundan yaralandı. Yaralı veli, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan olay sonrası okul önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, olaya karıştığı tespit edilen 5 şahsı yakalanması için çalışma başlatıldı.
ÖĞRENCİLERİN DERSTE OLMASI FACİAYI ÖNLEDİ
Öğrencilerin derste olduğu esnada okul önünde meydana gelen olayda şans eseri herhangi bir öğrenciye bir şey olmazken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
İlgili Haberler
- Kadıköy'de okul önlerinde denetim
- Okulda harem selamlık skandalda ikinci perde: Gerici müdür göreve iade edildi
- Okullar arası bilgi yarışmasında AKP'li başkanın ismi soruldu
Video Haberler
- 'Öğretmenini tokatla'nın iç yüzü
- Mahalleyi dumana boğan yangın
- İzmir'de deniz suyu seviyesi azaldı, iskele kapatıldı
- İmamoğlu: Değişim sürecine hazırlanın
- İstanbul'da 91.5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
- Rize'de heyelan: Ayder yolu ulaşıma kapandı
- Ailesiyle tartışıp, birlikte yaşadıkları evi ateşe verdi
- Duygu Delen davasında gerekçeli karar!
- Kurye apartmanın merdiven boşluğuna tuvaletini yaptı
- Motosiklette kasksız çocukla tehlikeli yolculuk
En Çok Okunan Haberler
- Türkmenistan’da camiler, cemaatle ibadete yeniden açıldı
- Uzmanı uyardı: Sıcak havalarda buna dikkat!
- Ramazan için 'tatlı' uyarısı
- 'Beğenmeme' sayılarını kaldıran YouTube'dan yeni hamle
- Uzmanından Ramazan’da sağlıklı beslenmenin ipuçları
- Ürtiker bahar aylarında daha sık görülüyor
- Yeterli miktarda ve doğal kaynak suyu içilmeli
- Uzmanı uyardı: Kolon kanserinden etkilenmeden kurtulun
- On iki yıl süren ‘bin yıllık Reich’!
- Yazında biriken ve birikim…