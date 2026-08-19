Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda güvenliğin artırılması için planlanan 30 bin güvenlik görevlisi alımı gündemde. Adaylar başvuru tarihini ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları neler?

OKULLARA 30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Alımların yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Okullara güvenlik görevlisi alımı başvuru takvimi ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Okullara 30 bin güvenlik görevlisi alımı İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu nedenle adaylar, başvurularını İŞKUR’un internet sitesi üzerinden gerçekleştirecek.

Adayların başvuru sürecinde yalnızca resmi İŞKUR ve kamu kurumu duyurularını dikkate alması önem taşıyor.

30 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

30 bin güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Alımlar özel güvenlik görevlisi kadroları üzerinden gerçekleştirilecekse adayların özel güvenlik mevzuatında belirtilen şartları taşıması ve geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olması gerekecek. Yaş, eğitim, adli sicil ve diğer koşullar ise yayımlanacak resmi ilanda kesinlik kazanacak.

İŞKUR OKUL GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLANLARI NEREDEN YAYIMLANACAK?

Adaylar, başvurular başladığında İŞKUR'un resmi internet sitesindeki açık iş ilanlarını ve ilgili program duyurularını takip edebilecek. İllere ve ilçelere göre kontenjanların açıklanması halinde adaylar kendi ikamet ettikleri veya ilanlarda belirtilen bölgelerdeki kadrolara başvuru yapabilecek.