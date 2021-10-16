Okullarda karantina artıyor, uzaktan eğitimde sıkıntılar giderek büyüyor

16 Ekim 2021 Cumartesi, 04:00

Okulların açılmasından bu yana 6 hafta geçti. Pozitif vaka nedeniyle karantiya alınan sınıf ve uzaktan eğitime geçen öğrenci sayısı giderek artıyor. Son bir haftada sadece Bursa’da yaklaşık 600 sınıf karantinaya alındı. Ancak cihaz ve internet erişimi sorunu sürdüğü için öğrencilerin büyük bölümü karantina süresince uzaktan eğitime ulaşamıyor.

UZAKTAN EĞİTİM YAPILAMIYOR

Öğrenci Veli Derneği’nin (Veli-Der) hazırladığı Yüz Yüze Eğitimde 6. Hafta Raporu’ndaki verilere göre, karantina sırasında uzaktan eğitim konusunda farklı uygulamalar dikkat çekiyor. Örneğin Ankara Çankaya Halide Edip Adıvar Ortaokulu’ nda karantinaya alınan sınıflarda uzaktan eğitim yapılamıyor.

Rapordaki bazı tespitler şöyle:

- Çankaya, Yenimahalle’de son bir haftada 13 lisede (Türk Telekom MTAL, Mehmet Zakir Ekni Anadolu Lisesi, Kırıkkonaklar Anadolu Lisesi, Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi, Dikmen MTAL, Ömer Seyfettin Anadolu Lisesi, Mustafa Kemal Anadolu Lisesi, Şehit Murat İçöz Anadolu Lisesi, Batıkent Şevket Evliyagil MTAL, Ahi Evran MTAL, Ostim Şehit Alper Zor MTAL, Mimar Sinan MTAL, Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi) 63 öğrenciye Covid-19 tanısı konuldu, 376 öğrenci temaslı. Kartal Cevizli Ortaokulu’ nda 13 sınıf karantinaya alındı.

- Okullarda hijyen, temizlik görevlisi sorunu da devam ediyor. Örneğin Denizli Merkezefendi ilçesinde geçen yıl İŞKUR-MEB protokolü üzerinden 280 civarında personel istihdam edilirken bu sayı bu yıl 84 civarında bırakıldı.

- Yüz yüze eğitim başlayalı 6 hafta olmasına rağmen bazı köylerde hâlâ taşıma ihalesi yapılmadı. Örneğin Dikili Yaylakurt Köyü’nde 25 lise öğrencisi, Dikili genelinde 100’ün üzerinde lise öğrencisi kişisel imkânları ile okullarına ulaşmaya çalışıyor.

- Israrla gerekli önlemler alınmıyor. Bir an önce 15 bin öğretmen göreve başlatılmalı, yeterli öğretmen ataması, yeterli yardımcı personel istihdamı ve ek derslik sağlanmalı, sınıflar seyreltilmeli, aşı, havalandırma, hijyen, fiziki mesafe bütünlüklü bir şekilde yaşama geçirilmeli.

- Kasım ayında sınavlar başlayacak ancak MEB bir düzenleme yapmadı. Karantinaya alınan sınıflar ve öğrencilerin yüz yüze eğitime devam ediyor olması çok ciddi mağduriyetler oluşturacak. Okul başarı puanı uygulamasından vazgeçilmeli.

İMAM HATİPTEN NAKİLLER ARTTI

- MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle okullar arası nakiller yeniden düzenlendi. Fen, Sosyal Bilimler ve proje okulu olan Anadolu liselerine yani imam hatip okullarından akademik okullara nakillerin önü açıldı. Bu düzenleme çocukların ve velilerin birincil tercihinin akademik okullar olduğunu gösteriyor.

Tercih edilmeyen okul türlerinde sınıf mevcutları son derece düşükken akademik okullarda sınıf mevcutları çok kalabalık. Salgınla birlikte bu durum sağlık hakkı açısından da risklere ve eşitsizliklere neden oluyor.