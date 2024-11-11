'Öldüren kadar ölen kadınlar da suçlu' demişti: Mecliste protesto edildi, terk etmek zorunda kaldı!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 20:24

Güncelleme: 11.11.2024 - 20:38

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı birinci bileşimi, Meclis Birinci Başkan Vekili Altan İnanç idaresinde gerçekleştirildi.

Oturumda, Ekim ayı toplantısında kadın cinayetlerine ilişkin “Öldüren kadar ölenin de suçu var” diyen ve AKP’den ihraç edilen Meclis Üyesi Latif Aydemir, protesto edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim Ayı Meclisi'nde söz alan AKP Bayraklı Meclis Üyesi Latif Aydemir “Hanımlarımızı kadınlarımızı tenzih ediyorum ama bir kısmı bayanlar olmak üzere erkeklerin de çoğunda öldüren kadar ölenler de suçludur. Bunu iyi irdelemek lazım" demişti.

Aydemir, sözlerinin ardından AKP’den ihraç edilmiş, sonraki meclis toplantılarına da katılmamıştı.

CHP'Lİ ÜYELER 'DIŞARI' SLOGANI İLE PROTESTO ETTİ

Aydemir'in bugün gerçekleştirilen meclis oturumuna katılması CHP’li üyelerce protesto edildi. CHP’li meclis üyeleri sıralara vurarak Aydemir’i protesto etmeye başlarken “Dışarı” sloganları atarak meclis salonunu terk etmesini istediler.

Protesto nedeniyle Meclis Başkan Vekili İnanç, oturuma ara verdi.

CHP’li meclis üyeleri, Aydemir’in meclisi terk etmesini ve aynı salonda bulunmak istemediklerini ifade ederken İnanç ise konuya ilişkin yönetmeliği inceleyeceğini söyledi.

Aydemir’in meclis oturumuna, üyeliği düşmesin diye katıldığı belirtildi. İnanç ve Aydemir, görüşmek üzere meclis salonundan ayrıldı.

"BEN VATANA İHANET ETMEDİM" SAVUNMASI

Meclis salonundan çıkan Aydemir, kendisinden görüş almak isteyen basın mensuplarına "Ben vatana ihanet etmedim" derken bir grup Aydemir'i arabasına alkışlarla uğurladı.