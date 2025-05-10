Öldürülen Erol Eğrek'in 7 milyon TL'si verilmedi: İşte Çalık Holding'in yıllara göre vergi karnesi!

Yayınlanma: 10.05.2025 - 21:58

Güncelleme: 10.05.2025 - 22:02

İstanbul'da, tazminatını almak için Çalık Holding’in Şişli’deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen yaklaşık 10 kişi tarafından darp edildi. Eğrek, ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kameralara yansıyan görüntüler, kamuoyunda geniş tepki uyandırdı. Sol ve sosyalist partiler, Çalık Holding'in Şişli'deki binasına yürüyüş gerçekleştirdi, holdingi protesto etti.

TAZMİNAT İLE GÜNDEME GELDİ, VERGİ KARNESİ ORTAYA ÇIKTI

Eski çalışanı Erol Eğrek'e 7 milyon TL tazminatı vermemesi ile gündeme gelen Çalık Holding'in ise vergi karnesi yurttaşlar tarafından merak edildi.

Ahmet Çalık’ın sahibi olduğu Çalık Holding AKP döneminde en hızlı büyüyen şirketlerden. Holding, özelleştirmeler, TOKİ ihaleleri, yurtdışı anlaşmaları ve uygun kredi koşullarıyla enerjiden telekomünikasyona, finanstan tekstile, inşaattan medyaya kadar birçok sektörde hızla büyüdü. Çalık, Forbes Türkiye'nin 2020'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 1,5 milyar dolarlık servetiyle 15. sırada yer aldı.

Çalık Holding'e kendi finansal ve faaliyet raporlarına göre kamu kaynaklarından yapılan yatırım teşvikleriyle, 2015 yılında 20 milyon TL, 2016 yılında 6.1 milyon TL, 2018 yılında 73.9 milyon TL, 2019 yılında 39 milyon TL, 2020 yılında 169.25 milyon TL, 2021 yılında 153,32 milyon TL, 2022 yılında 324,33 milyon TL 2023’te ise 13.2 milyon TL kaynak aktarıldı.

Bu yıllarda aktarılan kaynağın dolar cinsinden büyüklüğü 95.68 milyon doları bulurken bugünkü parasal değeri ise yaklaşık 3.78 milyar TL. Yani Eğrek’in 2015 yılından beri “hakkım” diyerek talep ettiği 7 milyon TL ödenmezken bu miktarın tam 540 katı Çalık Holding’e aktarıldı. Holdingin birçok şirketi verilen bu teşvikler nedeniyle kurumlar vergisinden kurtuldu.

YILLARA GÖRE VERGİ KARNESİ

Gazeteci Bahadır Özgür'ün paylaştığı bilgilere göre Çalık Holding'in yıllara göre vergi karnesi şu şekilde:

2019: 0

2020: 0

2021: 0

2022: 0

2023: 0

2024: 0

Bahadır Özgür'ün paylaşımı şu şekilde: