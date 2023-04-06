Öldürülen Gazeteciler Günü nedir? Öldürülen Gazeteciler Günü ne zaman? Türkiye'de öldürülen gazeteciler kimler?

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 10:16

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 10:18

Basın emekçileri kimilerine göre gizli kalması gereken gün yüzüne çıkması istenmeyen gerçekleri (yolsuzluk, yasadışı işler, kaçakçılık, cinayet aydınlatılması vb.) ortaya çıkardıkları için tehdit edilip, şiddete maruz kalıyor. Bir adım ilerisi suikasta, silahlı saldırıya uğrayıp hayatlarından oluyorlar. Peki, Türkiye'de öldürülen gazeteciler kimler? Öldürülen Gazeteciler Günü nedir? Öldürülen Gazeteciler Günü ne zaman? İşte ayrıntılar...

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türk basınında gazetecilik görevini yerine getirtiği için saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden gazetecileri anmak ve bu konuda toplumsal duyarlılık yaratmak amacıyla 6 Nisan günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce "Öldürülen Gazeteciler Günü" ilan edilmiştir.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER GÜNÜ NEDİR? ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER GÜNÜ TARİHÇESİ

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminden itibaren yayımladıkları haberler, eleştiriler nedeniyle gazeteciler iktidar ve çıkar çevrelerinin hedefi oldu. Özellikle yolsuzlukları, yasadışı ilişkileri, işlemleri araştırıp gündeme getiren basın emekçileri rüşvet ya da tehditle susturulamadıklarında şiddetle karşı karşıya kaldı.

Kayıtlara ilk basın şehidi olarak geçen Hasan Fehmi Bey, İttihat Terakki yönetimi ve Sultan II. Abdülhamit'i sert dille eleştirdiği yazıları nedeniyle kurşunlara hedef olmuştu. İkinci basın şehidi Ahmet Samim Bey, Örfi İdare Harp Divanı'nın gizli işkence usullerine ait belgeleri yayımlamış, Soma-Bandırma demiryolu imtiyazının verilmesiyle ilgili perde arkası bilgilerini gündeme getirmişti. Üçüncü basın şehidi Zeki Bey, Krom madeni imtiyazlarının verilmesi, devlet borçlanmalarındaki aksaklıklar, Osmanlı Bankası'na rakip olarak kurulan Türkiye Milli Bankası'na dönemin maliye bakanının ortak olması gibi konuları belgeleriyle duyurduğu için iktidar tarafından düşman ilan edilmişti.

Gazetecilere yönelik baskı, tehdit, yıldırma ve şiddet Cumhuriyet döneminde de devam etti. Öncelikle askeri müdahalelerin yaşandığı dönemlerde basın çalışanları demokrasiyi askıya alan güçlerin hedefi oldu. 1909-1988 arasındaki 79 yılda 25 gazeteci öldürülürken 1990'ların ilk yarısında Güneydoğu'da şiddetlenen çatışma ortamınının da etkisiyle 27 gazeteci uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. 1989 - 2000 arasında öldürülen gazeteci sayısı 37'ye ulaştı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 1996'da konuyu kamuoyunun gündemine getirmek amacıyla Gazeteci Hasan Fehmi Bey’in suikasta kurban gittiği 6 Nisan gününü “Basın Şehitleri Günü” ilan etti. 2005’te anma gününün ismi "Öldürülen Gazeteciler Günü” olarak değiştirildi. 6 Nisan’da Serbesti gazetesi başyazarı Hasan Fehmi, Çemberlitaş Sultan Mahmut Türbesi’ndeki mezarı başında anılır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nce, toplumun haber alma özgürlüğüne ve gazeteci cinayetlerine dikkat çekmeyi amaçlayan etkinlikler gerçekleştirilir.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİLER KİMLER, İSİMLERİ NE?