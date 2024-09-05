Oltayla yakaladığı dev balığı bacaklarının üzerinde bebek gibi salladı
Edirne’nin Havsa ilçesinde amatör balıkçı İdris Özocak, 16 kilogram ağırlığında sazan balığını yakaladıktan sonra mutluluğunu bebek gibi bacaklarına yatırıp sallayarak kutladı. Özocak’ın sosyal medyada paylaştığı bu eğlenceli anlar, büyük ilgi gördü.
Edirne’nin Havsa ilçesinde amatör balıkçı İdris Özocak (35), gölette oltayla tuttuğu 16 kilogram ağırlığındaki sazan balığını kıyıya çıkardıktan sonra sevincini göstermek için bebek gibi bacaklarına yatırıp, salladı. Özocak’ın sosyal medya hesabında paylaştığı görüntüler, çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.
Havsa’da amatör balıkçı İdris Özocak’ın gölete attığı oltaya 16 kilogram ağırlığında sazan balığı takıldı. Balığı kıyıya çıkarttığında büyük mutluluk yaşadığını belirten Özocak, bu büyüklükteki bir balığı ilk kez yakaladığını söyledi. Özocak, yaşadığı mutluluğu espri amacıyla dev balığı bebek gibi bacaklarına yatırıp sallayarak gösterdi. İdris Özocak’ın sosyal medya hesabında yayınladığı görüntüler çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.
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