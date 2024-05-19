Ölü bulunan güvenlik korucusuna ilişkin 5 gözaltı!

Mardin'de 16 Mayıs’tan bu yana kayıp olarak aranan ve dün amcasının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunan Güvenlik Korucusu Engin Aslan’la (35) ilgili başlatılan soruşturmada, amca A.A.'nın ardından bugün de 4 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 19.05.2024 - 19:22
Ölü bulunan güvenlik korucusuna ilişkin 5 gözaltı!
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Olay, dün akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Çağlar Mahallesi’nde meydana geldi. 16 Mayıs’ta evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan Güvenlik Korucusu Engin Aslan’ın ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla, bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin Aslan’ın amcası A.A.'ya ait çiftlikte yaptığı aramada, Aslan’ın cansız bedeni bulundu.

Yapılan incelemede, Aslan’ın ateşli silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Aslan’ın cansız bedeni, Nusaybin Devlet Hastanesi'nin morguna, buradan da Mardin Adlı Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada dün Aslan’ın amcası A.A. gözaltına alındı.

Yürütülen soruşturma kapsamında bugün de 4 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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