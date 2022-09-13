Ölümden döndükleri otomobili otoparkta bulup hatıra fotoğrafı çektirdiler
Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kaldırıma daha sonra bir kafenin bahçesindeki ağaca çarparak durabildi. Kazada, otomobilde yolcu koltuğunda oturan kişi baygınlık geçirdi. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan kişi ve arkadaşları, yediemin otoparkına giderek, hasarlı aracın önünde fotoğraf çektirdi.
Sultangazi, Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde 8 Eylül Perşembe günü saat 19.00 sıralarında, hareket halindeki 34 EVM 034 plakalı otomobilin sürücüsü, bir servis minibüsünün sıkıştırması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yoldan çıkan otomobil önce kaldırımdaki demir dubaya, daha sonra bir kafenin bahçesindeki ağaca çarparak durabildi. Otomobildekiler kısa sürede dışarı çıktı.
Otomobilin arka koltuğunda yolculuk yapan kişi, araçtan iner inmez servis minibüsüne doğru koşarak, sürücü ile tartıştı. Kısa süre sonra, kazanın şokuyla baygınlık geçirerek, yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Servis minibüsü şoförü ise aracından inmeden yoluna devam etti.
HASARLI ARAÇLA KAZA HATIRASI
Otomobil sürücüsü ve baygınlık geçiren arkadaşı kaza sonrası yediemin otoparkına çekilen aracın yanına geldi. Yaklaşık 30 bin TL hasar oluşan otomobilin önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kazada otomobilin bahçesine girdiği kafenin sahibi Abdullah Çakır, "Bir fren sesi duydum. Bir otomobilin dönerek geldiğini gördüm. Kaldırıma çıkıp, mantara çarptı. Sonrasında bizim bahçeye daldı. Otomobil 2-3 masayı devirdi. Allah'tan o esnada müşterimiz yoktu. Bahçede müşterilerin olmamasından dolayı can kaybı veya yaralanan olmadı. Otomobilin içindeki gençlerden biri arabadan çıkıp yola fırladı. Servis minibüsü şoförüyle tartışmaya girdi. Sonra baygınlık geçirdi, yere düştü. Sürücüde pek bir şey yoktu. Kaza da üç masamız kırıldı. Ama gençlerin canı sağ olsun. Biz zararın peşinde değiliz. Gençlere bir şey olmadı ona şükrettik" dedi.
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