'Ölürüm Türkiyem' dinleyerek lük aracı içinde röportaj veren gurbetçi yeniden gündemde: 'Ağlamam geldi resmen...'

Yayınlanma: 07.06.2024 - 01:14

Güncelleme: 07.06.2024 - 02:27

Bayram tatili yaklaşırken yurt dışında yaşayan Türkler de ülkeye giriş yapmaya başladı. Muhabirler ziyarete gelen gurbetçilere mikrofon uzatmaya başlarken; sosyal medyada 2022 yılına ait bir video yeniden gündem oldu.

Lüks marka aracıyla ülkeye gelen bir kadın iTürkiye’ye olan övgüleriyle 'yankı' uyandırdı.

Videoda, radyodan “Ölürüm Türkiyem” şarkısını açan kadın ülkesine geldiği için duygulandığını ve neredeyse ağlayacağını ifade ediyordu.

"TÜRKİYE’DEKİLER İNŞALLAH VATANIMIZIN KIYMETİNİ BİLİRLER"

Almanya’da büyüdüğünü söyleyen gurbetçi Türkiye’yi çok sevdiğini söylerken “Türkiye’dekiler inşallah vatanımızın kıymetini bilirler. Çok güzel bir ülkedeyiz. Havası, meyveleri…” sözlerini de dile getiriyordu.

Söz konusu video sosyal medyada yeniden gündem oldu.