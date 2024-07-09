ÖMK'ye karşı eylem yapan öğretmenlere polis müdahalesi: 'Öğretmene karşı barikat'

Yayınlanma: 09.07.2024 - 19:11

Güncelleme: 09.07.2024 - 19:13

Eğitim-İş Meclis Parkı'ndan Birinci Meclis'e yürümek istedi. Ankara Valiliği'nin Meclis Parkı'ndan Birinci Meclis'e yürümelerine izin vermediğini anımsatan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Ankara Valisi'ne seslendi.

"ŞERİATÇILARA HESAP SORUN"

Özbay, "Vali bey görüşünü gözden geçirsin. Biz yürüme konusunda kararlıyız. Biz halkın öğretmeniyiz. Bu ülkenin sokaklarında şeriat sloganlarıyla gezilirken, Vali ülkenin öğretmenine yürüyüş yasağı veriyor. Valiliğin yazısı keyfi yazıdır. Vali bu ülke sokaklarında gezen şeriatçılara hesap sorsun" dedi.

"MİLLETVEKİLİ İRADESİ KALMAMIŞTIR"

Polis yürüyüşe engel oldu. Güvenlik güçleriyle yaptıkları görüşmenin ardından oturma eylemine başladıklarını kaydeden Özbay, “Meclis’te bizim mesleğimizin kanunu konuşuluyor. Hayatları boyunca öğretmenler odası görmemiş birçok milletvekili bizim mesleğimiz adına el kaldıracak. Bu kanun bakanın da itiraf ettiği gibi Meclis’te değil Külliye koridorlarında hazırlandı” dedi.

Eğitim emekçilerinin 5 gündür tuttuğu nöbeti anımsatan Özbay, “Burada bir meslek nöbetimiz vardı. Eğitim-İş’in Öğretmenler Odası’nı kurduk. Gelin öğretmenlerin taleplerini dinleyin dedik, 5 gündür bir iktidar partisi milletvekili buraya gelip öğretmenleri dinlemedi. Şimdi de adı ‘öğretmenlik meslek kanunu’ olan ama aslında öğretmenlik mesleğini bitirme kanunu olan tasarı için el kaldıracaklar.

Artık bu iktidar mensuplarının ve ortaklarının milletvekili iradesi kalmamıştır, Meclis’in cumhuriyet ruhu kalmamıştır. Öğretmenlere yapılmak istenen şey aslında cumhuriyete karşı yapılan eylemlerdir. O yüzden bu Meclis’e sırtımızı dönüyoruz, devrim yasalarının ve eğitim-öğretim birliğinin ilan edildiği Birinci Meclis’e yürümek istiyoruz” diye konuştu.

"EĞER İRADELERİ YOKSA O KOLTUKLARDAN KALKSINLAR"

Davalarında kararlı olduklarını belirten Özbay “Halkın meclisinin halka kapatıldığı gibi sokaklar da eğitimcilere kapatıldı. Etrafımız barikatlarla çevrildi, müzakere ettik. ‘Biz anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz, toplumsal alana zarar verme gibi bir niyetimiz yok’ dedik. Biz bu yolu yürüyeceğiz. Valiyi öğretmenlerin önüne kurulan barikatı kaldırmaya, İçişleri Bakanı’nı ve Meclis’te el kaldıranları öğretmenleri duymaya davet ediyoruz. Milletvekillerini cumhuriyetin olanaklarıyla oturdukları koltukların sorumluluklarını hissetmeye davet ediyoruz. Eğer iradeleri yoksa o koltuklardan kalksınlar. Burada öğretmenlere şiddet uygulanırken orada oturan kişi milletvekili de olamaz, bakan da olamaz, vali de olamaz” ifadelerini kullandı.

3 GÖZALTI VAR

Aynı saatlerde Eğitim-Sen ise Milli Eğitim Bakanlığı önünden TBMM'ye yürümek istedi. Polis engel oldu. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, 3 sendika üyesinin gözaltına alındığını açıkladı.

Irmak, "Çocuklarımızı tarikat yuvalarına mahkum etmek istiyorlar. Buna itiraz edeceğimiz için bu barikatı kuruyorlar. Suçlular hesabını verecekler. Eğitim emekçilerinin hiçbir sorununu çözmüyor meslek kanunu. Bunu duymak istemiyorlar. Öğretmenleri sefalet ücrete mahkum ediyorlar. Eğitimin niteliğini boşalttılar. Patronlar ve tarikatlarla eğitim düzeni oluşturuyorlar" diye konuştu.

Eğitimciler, barikat açılıp Meclis önünde açıklama yapıncaya kadar MEB önündeki oturma eylemlerini sürdüreceklerini bildirdi.