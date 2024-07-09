Öğretmenler boyun eğmeyecek - ERDAL ATICI

09 Temmuz 2024 Salı

Türkiye’nin çoğunluğunu oluşturan büyük halk kitleleri yoksul. Emekliler, asgari ücretliler açlıkla karşı karşıyalar. Eğitim dizgesi yerle bir olmuş, büyük sorunlar içinde boğuşuyor, çocuklarımız MESEM’lerde ucuz işçi yapılmış, kimileri ölüyor. ÇEDES projesiyle; hiç pedagoji eğitimi almamış imamlar, vaizler, din görevlileri okullara girmiş, iki milyona yakın çocuğumuz örgün eğitimden ayrılmış açık liselerde, birçok yurttaş devlet okullarından umudu kestiği için, dişinden tırnağından para artırıp çocuklarını gerici ve ezberci eğitimden kurtarmaya çalışıyor. Beslenme, barınma sorunu çözümlenmemiş, Milli Eğitim Bakanlığı ise müfredat değiştirme, Öğretmen Meslek Kanunu (ÖMK) yapma peşinde!



Yurttaşlarımız, bu sorunların çözülmesini beklerken onlar kendilerine koşulsuz itaat edecek, sormayacak, sorgulamayacak, araştırmayacak, okumayacak yeni kuşaklar ve onları yetiştirecek partizan öğretmenleri yetiştirme telaşındalar... Bu hafta, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni ÖMK, TBMM’ye getirildi ve görüşmeler başladı. Öğretmenler, öğretmen sendikaları ayakta... Eğitimle ilgili yaşamsal konularda her zaman olduğu gibi kanun hazırlanıyor ama muhalefet partilerinin, öğretmenlerin, öğretmenleri temsil eden sendikaların, eğitime taraf olan kurum ve kuruluşların haberi yok!

"EĞİTİM AKADEMİLERİ"



Yerel seçimlerde “irtifa” kaybeden iktidar, son olarak “ne yaparsam kârdır” mantığıyla hareket ederek, kafalarındaki öğretmen modelini yetiştirecek “eğitim akademileri”ni kurmak için harekete geçti ve öğretmenlerin lehine görünecek birkaç madde koyarak apar topar yasayı Meclis’e getirdiler. Peşinen söyleyelim; yeni ÖMK’ye bakınca öğretmeni mağdur edecek birçok madde var ama şiddet konusu hariç öğretmenin özlük haklarını koruyacak, öğretmeni toplum içinde saygınlaştıracak hiçbir yasa maddesi yok. TBMM’ye getirilen yeni ÖMK, yeni müfredat, ÇEDES ve Diyanet ile imzalanan protokollerle gericileştirilen ve piyasacılaştırılan eğitim sisteminin öğretmenlerini yetiştirmek, görev yapan mevcut öğretmenleri de “hizaya getirmek” için hazırlanmış.



Yasada öğretmeni ayrıştıran, itibarsızlaştıran kariyer basamakları uygulamasına devam ediliyor. Oysa tüm öğretmenler yapılacak yasada, güvenceli iş, eşit işe eşit ücret, mesleki itibar ve saygı bekliyordu.



ÖMK’nin içeriğine baktığımızda, “...Bakanlıkça onaylanan öğretim programının belirlediği amaç ve hedeflere aykırı faaliyet ve uygulamalar yapanlara aylıktan kesme, cezası verilir” denilmektedir. (Madde 24: b) Bu maddeyle öğretmenlere aba altından sopa gösterilmektedir. Özellikle yürürlüğe giren yeni müfredata, ÇEDES uygulamalarına karşı çıkan, bilimsel, laik, parasız, karma eğitimi savunan öğretmenlerin cezalandıracakları ifade edilmektedir. Nitekim Mersin’de öğrencilerini ÇEDES projesi çalışmasına göndermedikleri gerekçesiyle iki öğretmene soruşturma açılmıştır.



İŞ GÜVENCESİ TEHLİKEDE

Yine, yasaya; öğretmenliğe son verilme nedeni olarak birtakım suçlar sıralanmış, bunlar arasında “hayasızca hareketler”, “müstehcenlik” gibi muğlak suç kavramları konulmuştur. (Madde: 25 (1)) “Hayasızca hareketler” nedir, belli değildir. Bu madde kısa zamanda, isteyenin istediği şekilde suç yaratacağı bir madde olacaktır. Yasada aylardır, hak ve hukuk mücadelesi veren özel okullarda çalışan öğretmenlerle ilgili hiçbir düzenleme yok. Özel okulda görev yapan öğretmenlerin hak ve hukuku patronların insafına bırakılmış.



“Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, akademi tarafından eğitime alınır.” Madde 34- (1). Bu madde idarenin keyfi tutumuna çok elverişli bir maddedir. Okullarda yöneticiyle ters düşecek öğretmenlere bu madde uygulanmaya çalışılacaktır. Bu madde, öğretmeni iş güvencesizliğine mahkûm edecektir. Peki, öğretmen boyun eğer mi? Yasayla iktidar bunu test etmek istemektedir. 16 Mart 1848’de açılan Darülmuallimin’den bugüne öğretmenlik meslek tarihine bakılırsa, öğretmenin boyun eğmeyeceği açıktır. Öğretmenler yine boyun eğmeyecektir.

