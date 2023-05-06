Ömrü sadece 10 gün: 'Yörük gülü'nü koparmanın cezası 244 bin TL

Yayınlanma: 06.05.2023 - 11:03

Güncelleme: 06.05.2023 - 11:19

İsminde "Türk" kelimesi geçmesiyle dikkat çeken Anadolu topraklarına özgü Paeonia Turcica, Antalya'da "Yörük Gülü", "Ayı Gülü" ve "Orman Gülü" olarak adlandırılıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2016 yılında "Çiçek ve çocuk" temasıyla gerçekleşen "EXPO 2016 Antalya"nın da sembol çiçeği olan şakayık, Toros Dağları'nın 1100 ve 1500 metre yükseklikteki sedir ormanlarında doğal yayılış gösteriyor.

244 BİN LİRA CEZA

Yılda 10 günlüğüne çiçek açarak sedir ormanlarını adeta pembeye bezeyen şakayıklar, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince korunuyor. Çiçeğin doğal yayılışının olduğu alanları fotokapanlarla ve sürekli devriye atarak takip eden ekipler, endemik çiçeği koparana ilgili yasa kapsamında 244 bin lira ceza uyguluyor.

Özellikle Likya Yolu'nu yürüyen turistlerin ilgi gösterdiği çiçeğin yayılış alanının, son yıllarda alınan tedbirlerle arttığı belirtiliyor.

Endemik bitkiler üzerine uzun yıllardır araştırma yapan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Gökhan Deniz, Türkiye'nin bitki türleri açısından zengin olduğunu söyledi.

"700 ENDEMİK BİTKİ TÜRÜ BULUNUYOR"

Türkiye'de bulunan 10 bin bitki türünden 3 bin 500'ünün endemik olduğuna dikkati çeken Deniz, "Antalya, endemik bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Antalya'da 700 endemik bitki türü bulunuyor. Bunların en önemlileri arasında da şakayık yer alıyor" dedi.