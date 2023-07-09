Önce darp sonra gasp! İki kardeş tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, baba ile oğlunu darbedip paralarını gasbeden 2 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Döşeme Mahallesi'nde 4 Temmuz'da Enver Y. ile oğlu Ali Y'i silahla tehdit ederek darbeden şüpheliler, gencin cebindeki 1500 doları gasbetti.
Ali Y'yi de yanlarına alarak bir eve götüren şüpheliler, darbettikleri genci daha sonra serbest bıraktı.
Baba ile oğlunun şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Resul ve Tekin Y. adlı kardeşler olduğunu tespit etti.
Ekipler, olayın şüphelisi iki kardeşi saklandıkları adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
İKİNCİ OPERASYON
Öte yandan Gasp Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde iş yeri ve ev kurşunlayan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda; 2 otomatik tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 400 fişek, 1 hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 4 şüpheliden 2'si ev hapsi aldı, diğerleri adli kontrol ile serbest bırakıldı.
TUTUKLANDILAR
Baba ile oğlunun şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Resul ve Tekin Yolcu adlı kardeşler olduğunu tespit etti.
Ekipler, olayın şüphelisi iki kardeşi saklandıkları adreste yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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