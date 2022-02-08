Önce elektrik çarptı, sonra işten kovuldu

08 Şubat 2022 Salı, 23:33

Olay, 24 Ocak Pazartesi günü sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Esenkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatma Işık, güvenlik kulübesinde kullandığı elektrikli ısıtıcının yerini değiştirmek istedi. Isıtıcıdaki elektrik kaçağı nedeniyle Fatma Işık çarpıldı. Akıma kapılan kadın, yere yığıldı. Daha sonra kendine gelen kadın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ELEKTRİK ÇARPTI İŞİNDEN KOVULDU

Ölümden dönen Işık’ın bağlı olduğu firma olayın güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda Işık’ın sigara içtiğinin gözükmesi üzerine firma yetkilileri, kadını işten çıkardı.