Önce halay çekerek köpekten kaçtılar ardından köpeği halaya kattılar

Bir grup gencin köpekten halay çekerek kaçtığı, daha sonra köpeği de halaya kattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İHA
28 Ekim 2021 Perşembe, 23:40
Önce halay çekerek köpekten kaçtılar ardından köpeği halaya kattılar
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Bir grup gencin halay çekerek bir köpekten kaçmasının ardından köpeği de halaya kattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

26 Eylül’de 5 genç halay çektikleri esnada köpeğin havlamasıyla birlikte halay çekerek kaçtı. Aynı genç grup 24 Ekim’de ise halay çekerek kaçtıkları köpeği de halaya dahil etti. Bu anlar ise izleyenleri gülümsetti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören gençlerin köpekle halayı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.



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