Önce halay çekerek köpekten kaçtılar ardından köpeği halaya kattılar
Bir grup gencin köpekten halay çekerek kaçtığı, daha sonra köpeği de halaya kattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Bir grup gencin halay çekerek bir köpekten kaçmasının ardından köpeği de halaya kattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Önce halay çekerek köpekten kaçtılar ardından köpeği halaya kattılar— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 28, 2021
26 Eylül’de 5 genç halay çektikleri esnada köpeğin havlamasıyla birlikte halay çekerek kaçtı. Aynı genç grup 24 Ekim’de ise halay çekerek kaçtıkları köpeği de halaya dahil etti. Bu anlar ise izleyenleri gülümsetti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören gençlerin köpekle halayı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.
Video Haberler
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a AKP'lilerden kötü haber
- Türkiye’yi sallayacak bir çuval kaset
- Kokain dolu Türk uçağı artık onların
- İbrahim Tatlıses'ten tepki çeken 'iş ilanı'
- Ziraat Bankası kredisinde yeni skandal
- Kabul edildi: Ekmeğe zam!
- Mansur Yavaş'tan '10 büyükelçi' krizi hakkında açıklama
- Yazıcıoğlu'na gelen bir çuval kaset
- Taksicilerden Habertürk muhabirine saldırı
- AKP'de gerçekleşecek büyük kopuşun tarihini açıkladı