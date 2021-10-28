28 Ekim 2021 Perşembe, 23:40

Bir grup gencin halay çekerek bir köpekten kaçmasının ardından köpeği de halaya kattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Önce halay çekerek köpekten kaçtılar ardından köpeği halaya kattılar — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) October 28, 2021

26 Eylül’de 5 genç halay çektikleri esnada köpeğin havlamasıyla birlikte halay çekerek kaçtı. Aynı genç grup 24 Ekim’de ise halay çekerek kaçtıkları köpeği de halaya dahil etti. Bu anlar ise izleyenleri gülümsetti. Sosyal medyada yoğun ilgi gören gençlerin köpekle halayı kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.