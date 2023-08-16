Önce imamın cübbesini giydi, sonra hırsızlık yaptı

İstanbul Fatih’te bulunan Mahmut Paşa Camii’ne giren bir şüpheli, imamın cübbesini giyerek camide uyuyan bir adamın cep telefonunu çaldı.

İHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 17:05
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Olay, 12 Ağustos Cumartesi günü Fatih’te bulunan Mahmut Paşa Camii’nde meydana geldi. İddialara göre, caminin içerisine giren bir şüpheli, etrafı kolaçan ettikten sonra uyuyan bir kişi olduğunu fark etti. 

Askılıkta duran imam cübbesini giyerek uyuyan adamın yanına gitti. Adamın cebinden halıya düşen cep telefonunu önce ayağıyla kendine yaklaştırdı. Daha sonra eğilerek telefonu aldı. Giydiği cübbeyi çıkaran şüpheli çaldığı cep telefonuyla birlikte camiden çıkarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık anları camide bulunan güvenlik kameraları saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin caminin içerisinde gezdiği, imam cübbesini giydikten sonra hırsızlık yaptığı anlar görülüyor.


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