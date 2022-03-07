Önce kafasına silah dayamış, sonra 'öldürmeye geliyorum' diye tehdit etmişti: 8 yıl 9 ay hapsi istendi
Kahramanmaraş'ta özel bir bankanın şube müdürü Turabi K.'nin, müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin başına silah dayadığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı, Turabi K.'nın, Melis B.'yi telefonla da tehdit ederek zincirleme suç işlediği için 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Özel bir bankanın Kahramanmaraş şubesinin kasa dairesinde 22 Temmuz 2020'de meydana gelen olayda şube müdürü Turabi K., güvenlik görevlisinden aldığı silahı müşteri hizmetleri uzmanı Melis B.'nin başına dayadı. Melis B.'nin, bankanın güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte şikayetçi olması üzerine Turabi K. hakkında silahla tehdit suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kahramanmaraş 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
ZİNCİRLEME SUÇ
Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasına Turabi K. ile Melis B. katılmazken, tarafların avukatları katıldı. Duruşmada mahkeme savcısı mütalaasını verdi. Savcı; Turabi K.'nin, Melis B.'nin başına silah dayayarak "Vurayım mı seni vurayım mı?" dediğini, olaydan sonra 6 Kasım 2021'de Melis B.'yi arayarak "Seni bulacağım, hangi şube işe başlarsan başla seni bulurum. Adana'ya da geleceğim, nerede olursan ol seni bulacağım. Hepinizden hesap soracağım, ölmeye öldürmeye geliyorum" diyerek silahla tehdit suçunu işlediği, aynı eylemi farklı zamanlarda gerçekleştirmek suretiyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanarak 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Melis B.'nin avukatı, mütalaa kapsamında sanığın cezalandırılmasını talep ederken, Turabi K.'nin avukatı da adli kontrol kararının kaldırılmasını ve mütalaaya karşı savunma yapmak için süre verilmesini istedi.
Hakim, Turabi K.'nin savunmasının alınması sebebiyle adli kontrol kararını kaldırırken, duruşmayı da erteledi.
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