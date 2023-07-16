Önce katledip sonra evlerini yakmıştı: Katil damat ifadesinde suçunu itiraf etti
Sinop'un Dikmen ilçesinde yanan evde cesetleri bulunan karı kocanın damatları tarafından bıçaklanarak öldürüldükleri belirlendi. Tutuklanan zanlının, çifti bıçaklayarak öldürdükten sonra kolonya dökerek evde yangın çıkardığı tespit edildi
İlçeye bağlı Şeyh Hüseyin köyünde Hayri (51) ve Fatma Danacı (48) çiftinin yanan evlerinde ölü bulunmasıyla ilgili Gerze Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ev ve eve giden yol güzergahlarındaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri damatları Nevzat Ş'nin, Danacı çiftinin evine gittiğini tespit etti.
Olayın ardından Dikmen ilçesinde pazardan giysi alarak üzerini bir cami tuvaletinde değiştiren, ardından lokantada çorba içtikten sonra aracıyla Gerze ilçesindeki evine gittiği belirlenen Nevzat Ş, gözaltına alındı.
KOLONYA İLE YAKMIŞ
Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, Nevzat Ş'nin olay günü ailevi ve maddi nedenlerden ötürü telefonda tartıştığı Danacı çiftinin evine gittiği ve burada da tartışma yaşandığı anlaşıldı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Danacı çiftini bıçaklayarak öldüren zanlının daha sonra evin içine kolonya dökerek yangın çıkardığı tespit edildi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf eden Nevzat Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
İlçede geçen günlerde, Şeyh Hüseyin köyünde Hayri ve eşi Fatma Danacı'nın evlerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, evde yapılan incelemede çiftin cesedi bulunmuştu. Olayla ilgili çiftin damadı Nevzat Ş. gözaltına alınmıştı.
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