Önce 'kaza' ardından 'intihar’ dedi: Şarkıcı Yalın’ın kuzeni Selin Yalın'ın katledildiği ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.12.2024 - 18:27

Güncelleme: 09.12.2024 - 18:27

İstanbul'un Kartal ilçesindeki evinde nisan ayında evinde ölü bulunan estetisyen Selin Yalın'ın şüpheli ölümüne dair soruşturma sürüyor.

Yalın'ın ölümünün ardından gözaltına alınan Ömer Öktem önce olayın kaza olduğunu söylemiş sonra ifadesini değiştirerek Selin Yalın'ın intihar ettiğini iddia etmişti. Ancak adli tıp raporu, Yalın'ın öldürüldüğünü ortaya çıkardı.

İNTİHAR ETTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Sözcü'nün haberine göre, ünlü şarkıcı Yalın’ın kuzeni Selin Yalın, birlikte yaşadığı Ömer Öktem ile birlikteyken vurularak ölmüştü. Ardından Ömer Öktem, Selin Yalın'ın ailesini arayarak kızlarının intihar ettiğini söylemişti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Ömer Öktem’i gözaltına almıştı. Öktem, ilk ifadesinde silahı oturdukları yere koyarken birden ateş aldığını ve kaza sonucu kurşunun Selin Yalın'a isabet ettiğini iddia etmişti.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

İlk ifadesinde olayın kaza olduğunu söyleyen Ömer Ökten müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktığında polise verdiği ifadesinde yaptığı 'kaza' savunmasını 'intihar' savunmasına çevirmişti.

ADLİ TIP RAPORU ÇIKTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Ömer Öktem'in ‘kazaydı’ ifadesini Adli Tıp Kurumu raporu ile çürütüldü. Adli Tıp, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığını belirlediği raporu inceleyen savcılık da "Atış mesafesi, kullanılan silahın niteliği, yaralanma bölgesi dikkate alındığında şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiğinin kabulü gerekir" sonucuna vardı.