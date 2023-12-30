Önce minibüse sonra MOBESE direğine çarptı!

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce minibüse ardından da MOBESE direğine çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken cadde savaş alanına döndü.

DHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 15:59
Önce minibüse sonra MOBESE direğine çarptı!
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Gazi Fahrettin Paşa Caddesi Memba Işıkları mevkiinde bugün 14.30'da kaza meydana geldi.

Hızlı olduğu öne sürülen otomobil önce Orhan Şengül yönetimindeki araca çarptı. Otomobil daha sonra MOBESE direğine çarparak yerinden söktü.

2 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle Gazi Fahrettin Paşa Caddesi Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 2 kişiden biri yaralanırken, ambulansla kaldırıldı.


Arnavutköy çarptı kaza MOBESE otomobil

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