Önce orman alanına maden ocağı açmak için izni aldılar, şimdi kapasiteyi artıracaklar

Yayınlanma: 02.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.07.2024 - 04:00

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) Gümüşhane’de orman alanına yapılan maden ocağı kapasite artışına gidecek. DSİ, Gümüşhane Kelkit’teki “Sütveren Göleti ve Sulaması Projesi” kapsamında Sütveren köyü sınırları içerisinde kalan alanda andezit ocağı işletmek için ilk adımı 2013’te attı. Müdürlüğün projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildi. Ardından 240 dönümlük tarım ve Hazine alanında çalışmalar başladı. Ancak ocak, bakanlığa yetmedi, kapasiteyi artırmak için başvuruda bulunuldu. Başvuruyla birlikte “ağaçsız orman alanı” olarak belirtilen bölgedeki çalışmalar neredeyse iki katına çıkarılacak.

Yıllık 675 bin 124 ton olan üretim miktarı 1 milyon 160 bin tona çıkacak. Makine, ekipman ve personel sayısında değişim yaşanmayacak. Proje kapsamında çıkarılan cevher, gölet gövdesinde dolgu malzemesi olarak kullanılacak. Bakanlığın 2 milyon 700 bin TL harcayacağı proje kapsamında patlatma da kullanılacak. Hesaplamalara göre ekonomik ömrü 90 yıl olan maden ocağı, gölet ve sulama projesi bitirildikten sonra kapatılacak. Bu da yaklaşık beş yıl demek.

YAKININDA KOZA VAR

İş insanı Akın İpek’in FETÖ’den yargılanması nedeniyle Hazine’ye devredilerek kayyum atanan Koza Altın da aynı ilçede işletmek istediği altın madeni için geçen aylarda izin aldı. Şirketin Bezendi köyü sınırlarında kalan 1187 hektarlık ruhsat sahası içerisindeki 20.87 hektarlık alanda kompleks maden işletilecek. Altın, gümüş, bakır, kurşun ve çinko üretimi yapılacak alanın tamamı orman, çayır ve mera vasfında bulunuyor. Koza’nın 370 bin TL harcayacağı projenin ömrü ise üç yıl olarak belirlendi. Bu süre zarfında alandan 97 bin 628 ton cevher üretilecek. Patlatmanın da yapılacağı alandan çıkarılan cevher Koza bünyesindeki Mastra Altın Madeni’ne nakledilecek ve buradaki siyanürlü havuzlarda işlenecek.

