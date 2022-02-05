Sanatçılar Samsun'da Atatürk'e hain saldırıya tepki gösterdi: 'Devleti yıkmadan kurucusunu yok edemezler'

05 Şubat 2022 Cumartesi, 02:00

Samsun’da Onur Anıtı’na düzenlenen saldırının ardından hem ülke genelinde hem de sosyal medyada vatandaşlar Atatürk etrafında birlik oldu. Gece boyunca yurttaşlar, meşalelerle nöbet tutarken bir yandan da sosyal medyadan tepkiler sürdü. Sanat ve siyaset camiasından da birçok isim, hain saldırıya tepki gösterdi.

Gökhan Özoğuz: Ülkede ne zaman karışıklık yaratılmak istenilse Atatürk’ün ya evine ya heykeline saldırıyorlar. Bu provokatörlerin oyununa gelmemek lazım. Kargaşa çıksın diye yapıldığı çok belli. Ülkenin genetiğini ortaya koyan yapıdır Atatürk. O saldırıyı yapan arkadaşları kenara çekip yolumuza devam edeceğiz. Türkiye şu an bir duraklama dönemi geçiriyor ama bunlar da geçecek.

Fazıl Say: Aydınlık bir gökyüzüne özlem duyuyoruz. İnsanlara hain deniliyor, terörist deniliyor, türlü suçlar atılıyor. Günümüzde bilimde, sanatta, spordaki tüm başarılar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş vizyonu sayesindedir. Biz sanatçılar bunun bilincindeyiz, müteşekkiriz. İzindeyiz.

Zülfü Livaneli: Çılgınlık. Geçmişte Ticani hareketi vardı bunu yapan. Provokasyon ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bir devleti yıkmadan kurucusunu yok edemez kimse.

Şahan Gökbakar: Atatürk heykeline saldıran meczuplar tutuklandı. Her halde son dönemde yapılan en doğru tutuklama. Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Esarete teslim edilmiş bir imparatorluğu, tekrar ayağa kaldırmış, düşmandan kurtarmış ve modern, çağdaş bir cumhuriyet inşa etmiş bir kahramandır.



