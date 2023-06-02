Onur Pikniği için basın açıklaması yapmak isteyen üniversitelilere polis müdahalesi

Yayınlanma: 02.06.2023 - 14:58

Güncelleme: 02.06.2023 - 15:16

Ege Üniversitesi’nde yapılmak istenen 2. Onur Pikniği aşırı sağcı grupların tehdidinin ardından rektörlük tarafından yasaklandı.

İzmir Barosu önünde açıklama yapacağını duyuran gençlere polis müdahale etti.

İZMİR BAROSU SAHİP ÇIKTI

İzmir Barosu avukatları, polisin bu müdahalesinin yasa dışı olduğunu belirtmesine rağmen, sert müdahaleden vazgeçmeyen polisler baronun önünü ablukaya aldı.

Polisin tüm müdahalesine rağmen gençler basın açıklamalarını yaptı.