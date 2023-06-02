Onur Pikniği için basın açıklaması yapmak isteyen üniversitelilere polis müdahalesi
Ege Üniversitesi'nde yapılmak istenen 2. Onur Pikniği, rektörlük ve bazı kesimlerin tehditlerinin ardından iptal edilmek istenildi. Polis, İzmir Barosu önünde açıklama yaparak protesto etmek isteyen üniversiteli gençlere biber gazlı müdahalede bulundu.
Ege Üniversitesi’nde yapılmak istenen 2. Onur Pikniği aşırı sağcı grupların tehdidinin ardından rektörlük tarafından yasaklandı.
İzmir Barosu önünde açıklama yapacağını duyuran gençlere polis müdahale etti.
İZMİR BAROSU SAHİP ÇIKTI
İzmir Barosu avukatları, polisin bu müdahalesinin yasa dışı olduğunu belirtmesine rağmen, sert müdahaleden vazgeçmeyen polisler baronun önünü ablukaya aldı.
Polisin tüm müdahalesine rağmen gençler basın açıklamalarını yaptı.
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