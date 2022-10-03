Yakın dostu anlattı: Onur Şener, ölen arkadaşının oğluna sahip çıkmış...

03 Ekim 2022 Pazartesi, 16:55

Türkiye, Ankara'da 'istek parça' cinayetinde katledilen müzisyen Onur Şener'e ağlıyor...

Kentte bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener hastanede hayatını kaybetti.

Zanlılardan 3'ü tutuklanırken; şarkıcının öldürülmesine tepkiler ise giderek büyüyor.

ÖLEN ARKADAŞININ OĞLUNA SAHİP ÇIKMIŞ

Genç şarkıcının vahşice katledilmesi sonrası paylaşım yapan tiyatrocu Almula Merter, Şener'le ilgili gerçeği açıkladı.

Instagram hesabından Onur Şener'in kızıyla olan fotoğrafını paylaşan Almula Merter, "Muhteşem bir kalpti. Bir kızı vardı. Bahsi geçen 2. çocuk, geçen sene ölen yakın arkadaşının çocuğuydu. Onu da sahiplenmiş. Oğlum diyordu hep" notunu düştü.