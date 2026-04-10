Cumhuriyet Gazetesi Logo
Onur Yaser Can davasında karar: Yargılanan 4 polise hapis cezası

Onur Yaser Can davasında karar: Yargılanan 4 polise hapis cezası

10.04.2026 12:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Onur Yaser Can davasında karar: Yargılanan 4 polise hapis cezası

İstanbul’da, 2010 yılında gözaltına alındıktan kısa süre sonra hayatına son veren 28 yaşındaki Onur Yaser Can'ın davasında 4 polis hakkında 6'şar yıl hapis cezası verildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesi mezunu Onur Yaser Can’ın, 2010 yılında narkotik polisi tarafından gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra intihar etmesine ilişkin polislerin yargılandığı davada karar çıktı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, "resmi belgeyi yok etme, bozma veya gizleme" suçlarından haklarında 13'er yıla kadar hapis cezası istenen 6 polise, 6'şar yıl hapis cezası verildi.

Davada daha önce dört sanık polis, "resmi belgeyi yok etme, bozma veya gizleme" suçundan altışar yıl hapis cezasına çarptırılmış, istinaf mahkemesinde karar bozulmuştu.

NE OLMUŞTU?

28 yaşındaki Onur Yaser Can, esrar satın aldığı gerekçesiyle 2 Haziran 2010 tarihinde İstanbul'da Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Aile, gözaltının kendilerine haber verilmediğini ve Can'ın ifadesi alınırken yanında avukat bulundurulmadığını aktarmıştı. Öte yandan Onur Yaser Can'a ifade sırasında kendisine imzalatılan tutanakların da verilmediği belirtilmişti.

Ailesi, Onur Yaser Can'ın nezarette çıplak arama ile işkenceye maruz bırakıldığını, nezarethaneden çıktıktan sonra ise takibe alındığı iddiasında bulunmuştu.

Bir gün sonra Narkotik Şube tarafından tekrar ifadeye çağrılan ve imzasının eksik olduğu gerekçesiyle üçüncü kez ifadeye çağrılan Can, hayatına son vermişti.

Ölümünün ardından ortaya çıkan ve yarım kalmış bir notunda, “gözaltında çırılçıplak soyulduğunu, çömeltilerek bekletildiğini, tokatlandığını, kendisine polislere yalvaran bir kişinin sesinin dinletildiğini, kendisinden muhbirlik yapmasının istendiğini” yazdığı ortaya çıkmıştı.

Onur Yaser Can’ın annesi Hatice Can, 2014 yılında intihar ederek yaşamını yitirmiş; baba Mevlüt Can ise sağlık sorunları nedeniyle 2019’da hayatını kaybetmişti.

İlgili Konular: #polis #Hapis Cezası #Onur Yaser Can

İlgili Haberler

Onur Yaser Can davası... 'İyi hal indirimi tartışma konusu dahi olamaz'
Onur Yaser Can davası... 'İyi hal indirimi tartışma konusu dahi olamaz' 15 yıl önce Onur Yaser Can’ı gözaltında kötü muameleye maruz bırakıp intihara sürükledikleri iddia edilen polisler, “resmî belgeyi bozmak” suçundan “iyi hal indirimi” talebiyle yeniden yargılanıyor. Çan’ın kardeşi Ezgi Sevgi Can, "belgede sahtecilik, işkence suçunun devamı niteliğindeydi. İyi hal indirimi tartışma konusu dahi olamaz" dedi. Duruşma ertelendi.
Onur Yaser Can davasında 15 yıl sonra yeniden yargılama!
Onur Yaser Can davasında 15 yıl sonra yeniden yargılama! Onur Yaser Can’ı 15 yıl önce gözaltında kötü muameleye maruz bırakıp intihara sürükledikleri iddia edilen iki polis hakkındaki hükmün Yargıtay tarafından kısmen bozulması sonrası yeniden başlayan yargılamanın ilk duruşması bugün görüldü. Mahkeme, Yargıtay kararına uyma yönünde karar verdi.
Onur Yaser Can davasında yeni gelişme: 14 yıl sonra yargı yolu açıldı
Onur Yaser Can davasında yeni gelişme: 14 yıl sonra yargı yolu açıldı ODTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu Onur Yaser Can’ın, 2010 yılında narkotik polisi tarafından gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra intihar etmesine neden olan narkotik polisleri hakkındaki takipsizlik kararı, mahkeme tarafından kaldırıldı. Kararla birlikte polis memurları işkence, cinsel saldırı ve intihara sürükleme suçlarından soruşturulacak.