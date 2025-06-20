Onur Yaser Can’ı 'intihara sürüklemek'ten yargılanmışlardı: Sanık polisler hakkında 'iyi hal indirimi' istemi!

İstanbul'da 2010’da gözaltına aldıkları 28 yaşındaki Onur Yaser Can’ı, çıplak aramayla kötü muameleye maruz bırakmak ve intihara sürüklemekle suçlanan polislerin, “resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek” suçundan aldıkları 6 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. İstinafın, “Üst sınırdan ceza uygulanmasının gerekçelendirilmemiş olması ve iyi hal indirimi uygulanmadığı” gerekçesiyle yeniden yargılama talep etmesinin ardından ilk duruşma Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yapıldı. Tutuksuz yargılanan dört polis memuru duruşmaya katılmadı.

“HUKUKA VE VİCDANA AYKIRI”

Duruşmada söz verilen Onur Yaser Can'ın kardeşi Ezgi Sevgi Can, resmî belgede sahteciliğin işkence fiilinden ayrı bir suç olarak tanımlanmasının hukuka ve vicdana aykırı olduğunu savundu ve sanıkların yalan ifade verdiklerinin ispatlandığını vurguladı.

Adaleti yanıltma söz konusuyken iyi hal indirimi talebinin kabul edilemeyeceğini ifade eden Can, "Bu, basit bir belge sahteciliği suçu değil; gencecik bir insanın intihara sürüklenmesiyle ilgili. Belgede sahtecilik suçu işkence suçunun devamı niteliğindedir, belli bir saikle yapılmıştır. Üstelik sanıklar tekrar suç işleme olasılıklarını ortaya koyan cevaplar vermişlerdir. Resmî belgeyi bozma suçundan verilen cezanın hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yeniden gerekçelendirilerek verilmesini talep ediyorum" dedi.





“BU, ÖRGÜTLÜ SUÇTUR”

Avukat Ömer Kavili ise, mahkeme başkanına yargılama sürecine ilişkin eleştirilerini yöneltti.

Kavili, ortada örgütlü bir suç olduğu ve soruşturmanın genişletilmesi gerektiği yönündeki düşüncelerini şu ifadelerle savundu:

"Bu dava sistemin ne olduğunu göstermekte. Bu sanıklar sistemden cesaret aldı. Sanık, 'Ben hep çıplak arama yapıyorum' dedi. Bu işin yanlarına kâr kalacağından emin olarak, çeteleşmeye güvenerek bunu yaptılar. Sanığın birisinin bütün sülalesi emniyette görevli. Bu bir çete faaliyetidir, örgütlü suçtur ve devletin adliyesi buna alet olmaktadır. Muhakeme faaliyeti etkili yapılmalıdır. Bu suçun işlenmesinin sorumlusu devlettir çünkü denetlememiştir."

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatları da söz aldı ve müvekkillerine yönelik suçlamaları kabul etmediklerini belirterek, "Yapılan konuşmalar bu dosyadaki yargılama konusunun dışına çıkmakta, müvekkilime hakaret edilmektedir. Mahkeme üzerinde psikolojik yönlendirme yapmak amaçlanmaktadır. Mahkeme heyeti adaletli karar vermezse dosyadan el çekmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Heyet, sanıkların duruşma salonunda bulunması ve savunmalarının tekrar alınması talebini, dosyanın esasına katkısı olmayacağı gerekçesiyle reddetti. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargılayıp mahkûm ettiği iki polisle ilgili dosyanın Yargıtay’dan dönmesinin beklenmesi sebebiyle, duruşma 9 Ocak tarihine ertelendi.

'İŞKENCE'DEN DE DAVA AÇILMASI BEKLENİYOR

Sanıkların “işkence”, “cinsel saldırı” ve “intihara sürükleme” suçlarından tekrar soruşturuldukları dosya ise savcılıkta. Avukatlar, eksik ifadelerin tamamlanmasın ardından bu suçlardan da yeni dava açılmasını, dava açılırsa dosyaların birleşmesini bekliyor.