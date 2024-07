Onur Yiğit: Öldürme yasasına karşıyız

Yayınlanma: 16.07.2024 - 11:15

Güncelleme: 16.07.2024 - 11:15

AKP’nin TBMM’ye sunduğu sokak hayvanlarının uyutulmasını içeren kanun teklifine tepkiler sürerken İzmir’de Balçova Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü, geçici bakımevi ve kapsamlı donanıma sahip kliniğinde tedavi hizmetini sürdürüyor. İleri derecede kemik operasyonu dışında her türlü tedavi işlemi uygulanan ve 50 köpek ve 100 kedi kapasiteli bakımevine sahip Veteriner İşleri Müdürlüğü ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden sahiplendirme işlemi de gerçekleştiriyor. Yıllık ortalama 200 civarında can dostun sahiplenildiğini belirten yetkililer, sahiplenilen hayvanın kısırlaştırma işlemini de gerçekleştiriyor. İki veteriner hekim, iki veteriner teknikeri, birer büro işçisi ve sağlık teknikeri memur ve üç yakalama ve temizlik işçisi ile hizmet veren Veteriner İşleri Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 6 ayında 500 sokak hayvanının kısırlaştırmasını gerçekleştirdi.

“ÖLDÜRME YASASINA KARŞIYIZ”

Can dostların kentte mutlu yaşaması için çalıştıklarını belirten Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, “Sürekli olarak hayvan sever arkadaşlarımız ve bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşları ile temas halindeyiz. Can dostlarımızın da bu toplumun bir parçası olduğunu ve sağlıklı koşullarda yaşaması gerektiğine inanıyoruz. Biz de Genel Başkanımız Özgür Özel gibi sokak hayvanlarının öldürülmesini değil, kısırlaştırma kampanyası başlatılmasını destekliyoruz. Meclise sunulan öldürme yasasına karşıyız. Kliniğimiz, ameliyathane ve yoğun bakım ünitemiz gerçekten iyi bir cihaz ve teknik donanıma sahip. Bu bizim için bir avantaj ve bu avantajı can dostlarımız için kullanıyoruz. Onlar için hizmetlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz” diye konuştu.