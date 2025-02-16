Operasyon sırasında komplikasyon oluştu: Gazeteci Meral Kara Delen hayatını kaybetti
Adana’da endoskopi operasyonu sırasında komplikasyon oluşan Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü gazeteci Meral Kara Delen, hayatını kaybetti.
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü gazeteci 2 çocuk annesi Meral Kara Delen (47), 14 Şubat günü endoskopi yaptırmak üzere Yüreğir Devlet Hastanesi’nde bulunan Balcalı Hastanesi’ne gitti.
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İddiaya göre, operasyon sırasında komplikasyon oluştu. Yoğun bakıma kaldırılan Meral Kara Delen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti.
EŞİ DUYURDU: YENİLDİM...
Delen’in hayatını kaybettiğini kendisi gibi gazeteci olan eşi Oğuzhan Delen, sosyal medyadan paylaştığı "Yenildim" başlıklı, "Biraz önce ömrümün en ağır yenilgisini aldım. Eşim Meral Delen’i kaybettik" duygusal mesajıyla duyurdu.
Oğuzhan Delen ayrıca, eşinin bugün öğle namazını takiben Kabasakal Mezarlığında toprağa verileceğini de duyurdu.
Etiketler: #Adana #Meral Kara Delen
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