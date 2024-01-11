Operasyon yapıldı: Uyuşturucu, silah ve tarihi eser ele geçirildi

Yayınlanma: 11.01.2024 - 16:33

Güncelleme: 11.01.2024 - 16:33

Edinilen bilgiye göre Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü’nce Kocasinan İlçesine bağlı Kaşköy Mahallesinde ikamet eden A.G.’nin (30) evine operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada; 109,2 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet seri numarası silinmiş ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 2 adet şarjör, 23 adet tabanca fişeği, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili A.G. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.