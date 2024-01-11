Operasyon yapıldı: Uyuşturucu, silah ve tarihi eser ele geçirildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Himmetdede Jandarma Karakol Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü’nce Kocasinan İlçesine bağlı Kaşköy Mahallesinde ikamet eden A.G.’nin (30) evine operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada; 109,2 gram uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet seri numarası silinmiş ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 2 adet şarjör, 23 adet tabanca fişeği, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili A.G. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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