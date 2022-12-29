Yöneylem Araştırma'nın anketi ortaya koydu: Yurttaş ‘tek adam’ sistemine karşı

29 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

Yöneylem Araştırma, 27 ilde 2 bin 400 kişiyle yaptığı araştırmada yurttaşın nabzını tuttu. Ankette, “Türkiye nasıl yönetilmektedir” sorusu da yer aldı.

Katılımcıların yüzde 56.6’sı “Kötü”, yüzde 26.7’si “İyi” yanıtını verdi. “Ne kötü, ne de iyi” yanıtı verenlerin oranı yüzde 16.1, “Bilmiyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 0.6 oldu.

Katılımcıların yüzde 60.5’i “Parlamenter sistem” isterken “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” diyenlerin oranı yüzde 34 oldu. “Bilmiyorum” şeklinde görüş belirtenlerin oranı ise yüzde 5.5 çıktı. Ankete katılanlara, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olursa oy verir misiniz” diye soruldu. “Asla Erdoğan’a oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 51.9 oldu. Kararsızların oranı yüzde 13.9 olurken “Kesinlikle oy veririm” diyenlerin oranı yüzde 33.6 olarak belirlendi. Yüzde 0.6’lık kesim ise “Oy kullanmam” yanıtını verdi.