Ordu'da 15 yaşındaki çocuğun acı ölümü: Serinlemek isterken...
Ordu'nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren çocuk boğuldu.
İlçeye bağlı Dolunay Mahallesi mevkisinde, arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Utku Al (15), bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden Al'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik arama çalışması sonucu ekipler, Al'ın cansız bedenini sudan çıkarttı. Utku Al'ın cesedi, Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü kuruyemiş markası ürünlerini tek tek toplatıyor
- Erdoğan'a sarılmıştı, bakın kim çıktı!
- AKP'lilerden Erdoğan'ı kızdıracak hamle
- YKS'de çıkan 'Oppenheimer' sorusu gündem oldu
- Kayıp kadın, devasa pitonun midesinde bulundu!
- Canlı yayında tarihi buluşma! Aziz Yıldırım ve Ali Koç..
- Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, Dünya'ya döndü
- Yabancılar Carry Trade ile nasıl para kazanıyor?
- YKS’ye geç kalan öğrenci için güzergahını değiştirdi
- Bu illerden ev alanlar kazandı