Ordu'da denize girmek yasaklandı
Ordu'da dalgalar ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı.
Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte hava koşulları nedeniyle denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı.
Açıklamada, "Meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın uyarısı doğrultusunda; rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar ve sahillerimizdeki rip akıntısı nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 9 Eylül 2023 (bugün) yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.
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