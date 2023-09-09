Ordu'da denize girmek yasaklandı

Yayınlanma: 09.09.2023 - 17:44

Güncelleme: 09.09.2023 - 18:30

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte hava koşulları nedeniyle denize girmek 1 günlüğüne yasaklandı.

Açıklamada, "Meteorolojik veriler ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızın uyarısı doğrultusunda; rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgalar ve sahillerimizdeki rip akıntısı nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı ilimiz genelinde denize girmek 9 Eylül 2023 (bugün) yasaklanmıştır. İlgililere ve vatandaşlarımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.