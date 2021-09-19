Ordu’da Fen Lisesi uzaktan eğitime geçti
Ordu’daki Aybastı Fen Lisesi’nin tüm sınıfları Covid-19 vakaları nedeniyle önceki gün uzaktan eğitime geçti.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Covid-19 nedeniyle kapatılan hiçbir okul olmadığını söyledi ancak Eğitim-Sen Ordu Şube Başkanı Sezgin Yılmaz, Ordu’daki Aybastı Fen Lisesi’nin tüm sınıflarının Covid-19 vakaları nedeniyle önceki gün uzaktan eğitime geçtiğini, bu nedenle lisenin fiili olarak kapandığını açıkladı.
Cumhuriyet’e konuşan Yılmaz, Aybastı Fen Lisesi’ne ait pansiyonun, vakalar nedeniyle yaklaşık bir hafta önce kapatıldığını, önceki gün de tüm sınıflarda vakalar tespit edilmesi nedeniyle uzaktan eğitime geçildiğini söyledi. “Tüm sınıfların 14 gün uzaktan eğitime geçmesi nedeniyle okul, fiili olarak kapatıldı” diyen Yılmaz, gerekçe olarak da okullardaki yetersiz önlemleri gösterdi.
Bölgedeki bazı okulların güçlendirme gibi çalışmalar nedeniyle boşaltıldığını ancak yerine yenilerinin yapılmadığını, Aybastı Fen Lisesi’nin binasında da bu nedenle toplam 4 okulun eğitim yaptığını aktaran Yılmaz, “Lise tamamen uzaktan eğitime geçti ama 3 okul daha orada eğitim görmeye devam ediyor” diye konuştu.
BAKAN: GAYET DOĞAL!
Bakan Özer, dün katıldığı bir televizyon programında, 71 bin 320 okuldan hiçbirinin vaka nedeniyle kapatılmadığını ancak kapatılan sınıflar olduğunu söyleydi. Özer, “Kapatılan sınıf sayısı gayet doğal çünkü toplumdaki vaka sayısı artıyor” dedi. Bir doz aşı olan öğretmen oranının yüzde 92, iki doz aşı olan öğretmen oranının ise yüzde 80’e yaklaştığını kaydeden Özer, PCR testleri sonucu pozitif olduğu tespit edilen öğretmenler olduğunu aktardı.
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