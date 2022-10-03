Ordu'da kadın cinayeti: Balkondan girip öldürdü
Ordu'da, iskele ile balkondan eve giren Naci Temiz (38), ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'i (36) bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan Naci Temiz'in, birlikte yaşadığı akrabası Özlem Temiz'in ölümüne ilişkin arandığı da ortaya çıktı.
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Kaledere Mahallesi'nde iddiaya göre Naci Temiz, anlaşmazlık nedeniyle ayrı yaşadığı eşi Canan Temiz'in 1. kattaki evine balkondan girdi. Eşini bıçaklayan Temiz, olay yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Canan Temiz'i önce Ünye Devlet Hastanesi'ne ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne götürdü. 2 çocuk annesi Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK DA ARANIYOR
Öte yandan Naci Temiz'in 11 Nisan'da evinde ölü bulunan, birlikte yaşadığı akrabası, 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı. Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulunmuştu. Polis ekipleri, Naci Temiz'i yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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