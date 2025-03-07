Adı Galatasaray ile anılıyordu... Inaki Pena'dan geleceğiyle ilgili karar!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 10:22

Güncelleme: 07.03.2025 - 10:22

Barcelona forması giyen ve Galatasaray'ın gündemine gelen Inaki Pena, geleceğiyle ilgili kararını verdi.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Barcelona'da Wojciech Szczesny'nin performansının ardından Inaki Pena şu anda üçüncü kaleci konumunda yer alıyor.

GALATASARAY DEVREDE

Pena'nın durumunun birçok Avrupa ekibi tarafından takip edildiği ve bu takımlardan birinin de 26 yaşındaki kalecinin daha önce kiralık olarak forma giydiği Galatasaray olduğu aktarıldı.

AYRILIK DÜŞÜNCESİ YOK

Pena'nın ise üçüncü kaleci olması ve Avrupa'dan gelen çeşitli ilgilere rağmen şu anda Barcelona'dan ayrılmayı düşünmediği yazıldı.

BARCELONA İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen Inaki Pena'nın Barcelona ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. İspanyol basınındaki haberde, kulübün, Pena ile yeni sözleşme için de şu anda temasa geçmediği ifade edildi.

Inaki Pena, daha önce 2021-2022 sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve sarı-kırmızılıların kalesini 8 maçta korumuştu.