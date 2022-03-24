Ordu'da taksirle ölüme neden olan 3 doktora hapis cezası

24 Mart 2022 Perşembe, 12:15

Ünye'de 2017 yılında anjioödem hastalığı nedeniyle fenalaşan Doğan Gündoğdu, ailesi tarafından Ünye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Acil serviste yanlış tedavi uygulandığı öne sürülen Doğan Gündoğdu, hayatını kaybetti. Doğan Gündoğdu'nun oğlu Ulvi Gündoğdu da aynı yıl, babasının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek acil serviste görevli 3 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

3 DOKTOR İÇİN HAPİS CEZASI

Soruşturma başlatan savcılık, acil serviste görevli Uzman Dr. M.M.Y., pratisyen hekimler K.T. ve S.Ö. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla dava açtı. Yaklaşık 4 yıldır Ünye 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın 14’üncü celsesinde doktorlar hakkında karar verildi. Yapılan yargılamada M.M.Y. 2 yıl 6 ay, K.T. ile S.Ö. de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı. Görevlerini sürdüren doktorların, sabıkasız olması ve yeniden suç işlemeyeceği kanaatiyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

'MÜCADELEMDEN VAZGEÇMEDİM'

Verilen kararın ardından açıklama yapan Doğan Gündoğdu’nun oğlu Ulvi Gündoğdu şunları söyledi:

“Hukuk mücadelesini başlattığım günden bu yana, bir gün olsun bile mücadelemden vazgeçmedim ve sonunda karar çıktı. Verilen hiçbir ceza merhum babamı geri getirmeyecek ama adaletin tecelli ettiğini görmek bir nebze de olsa tesellimiz olacak. Ayrıca verilen bu kararın benzeri davalar açısından da emsal niteliğinde olacağına inanıyorum. Sonuç olarak biraz geç oldu ama adalet yerini buldu”

Ayrıca Ulvi Gündoğdu'nun vekili Av. Gökhan Atay da “Adaletin tecelli ettiğini görmek sadece o davaların ilgililerini ilgilendirmez. Toplumun yargıya olan güvenini sağlamlaştırmak adına da önemli bir rol oynar" ifadelerini kullandı.