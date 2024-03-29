Ordu’daki Rüsumat-4 Anıtı’nda yolsuzluk: Vitrin mankeninden heykel!

Yayınlanma: 29.03.2024 - 15:02

Güncelleme: 29.03.2024 - 15:07

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yaptırdığı Rüsumat-4 Gemisi Anıtı’ndaki yolsuzluğu gözler önüne serdi.

Kurtuluş Savaşı’nda önemli görevler almış geminin Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan anıtsal maketinde yaptırılan heykellerin vitrin mankenlerinden yapıldığı ortaya çıktı.

"MANKENLERE ELBİSE GİYDİRİP BOYAMIŞLAR"

Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce yaptırılan Ertuğrul Gazi büstünün siluetininde de oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın yüzü şeklinde yapıldığını anımsatan CHP’li Adıgüzel, şöyle konuştu:

“Bu anıtı yaptıran Ordu Büyükşehir Belediyesi; ihale şartnamesine göre modelaj tekniği ile polyester döküm olması gereken heykelleri işi ucuza getirip rantını almak için vitrin mankenlerinin üzerine elbise giydirip boyayarak yaptırmış. Elinizle değdiğinizde içlerinin boş olduğu anlaşılıyor. Heykellerin duruş pozisyonları ve anatomik hallerinden de vitrin mankeni olduğu anlaşılıyor. Bu şekilde yüzde 50 daha ucuza getirilerek birileri yine Ordu Büyükşehir Belediyesi’ni kazıklamış.

Rüsumat-4 gemisi, Ordu tarihi için çok önemlidir. Dedelerimize, atalarımıza, Kurtuluş Savaşı kahramanlarımıza Ordu Büyükşehir Belediyesi bunu mu reva görüyor? Normalde bu heykellerin yakınına gelinir fotoğraf çektirilir. Ama rezillik anlaşılmasın diye bu heykellerin yakınına geçişi kapatmışlar.”

"RÜSUMAT’IN HATIRASINA DA ÇOK BÜYÜK BİR SAYGISIZLIK"

“Parayı alıp götürdüler. Bu heykeller de bu şekilde fazla dayanmaz” diyen Adıgüzel, şöyle devam etti:

“Her zaman söylediğimiz gibi, belediye Ordu doğal hayatı için hep olumsuz işler yaptı. Belediye, Yason Burnu’nda SİT alanına kepçe ile girdi. Kent ormanının içine otoban yaptı. Ablak Kaya’yı tahrip etmeye çalışıyor. Perşembe’deki deltaları maden alanı yapmaya çalışıyor. Ordu’nun doğal zenginliklerine bu kötülükleri yaptığı gibi kültürel mirasımıza da Ordu tarihine de onarılmaz yaralar açıyor. Şu yapılan tarihimize de Ordu halkına da Rüsumat’ın hatırasına da çok büyük bir saygısızlıktır. İşte Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler budur.”