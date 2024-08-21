Ordu'dan Samsun'a gelip, boşanma aşamasında olduğu kadını bıçakla yaraladı

Ordu'dan Samsun'a otomobili ile gelen Gökhan E. (44), boşanma aşamasındaki eşi Özge E.'yi (33) bıçakla kollarından yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 14:29
Ordu'dan Samsun'a gelip, boşanma aşamasında olduğu kadını bıçakla yaraladı
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İlkadım ilçesine bağlı Selahiye Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında Ordu'nun Fatsa ilçesinden otomobili ile Samsun'a gelen Gökhan E., boşanma aşamasındaki eşi Özge E.'nin Halim Kadı Sokak'taki evine gitti.

Çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Gökhan E., eşini bıçakla kollarından yaraladı. İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.

Kollarında yüzeysel kesi oluşan Özge E. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Gökhan E.'nin otomobili de eve 50 metre mesafede bulundu.

Şüpheli yaya olarak kaçarken gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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