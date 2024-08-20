Samsun'daki dönerci saldırısının nedeni belli oldu: Eşine mesaj attığı için vurmuş!
Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bankada tartıştığı dönerci Halit Hoşaf’ı (43) tabancayla vurarak yaralayan Sadık Öztürk (41), polise teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Öztürk, tutuklandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın, Hoşaf’ın, Sadık Öztürk’ün eşine attığı mesaj nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.
19 Mayıs ilçesindeki bir banka şubesinde 15 Ağustos’ta, dönerci dükkanı işleten Halit Hoşaf ile sanayi sitesinde hurdacılık yapan Sadık Öztürk, bankadaki veznenin önünde tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi ile Sadık Öztürk, Halit Hoşaf'ı tabancayla karnından ve bacağından ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Hoşaf, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.
NEDENİ BELLİ OLDU
Hoşaf'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hoşaf’ın, Sadık Öztürk’ün eşine mesaj attığı, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı öne sürüldü.
TUTUKLANDI
Olaydan sonra kaçan Sadık Öztürk, bugün avukatıyla birlikte polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztürk çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Bu arada olay, bankanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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