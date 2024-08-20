Samsun'daki dönerci saldırısının nedeni belli oldu: Eşine mesaj attığı için vurmuş!

Yayınlanma: 20.08.2024 - 16:08

Güncelleme: 20.08.2024 - 16:09

19 Mayıs ilçesindeki bir banka şubesinde 15 Ağustos’ta, dönerci dükkanı işleten Halit Hoşaf ile sanayi sitesinde hurdacılık yapan Sadık Öztürk, bankadaki veznenin önünde tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile Sadık Öztürk, Halit Hoşaf'ı tabancayla karnından ve bacağından ağır yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Hoşaf, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı.

NEDENİ BELLİ OLDU

Hoşaf'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hoşaf’ın, Sadık Öztürk’ün eşine mesaj attığı, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı öne sürüldü.

TUTUKLANDI

Olaydan sonra kaçan Sadık Öztürk, bugün avukatıyla birlikte polise teslim oldu. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Öztürk çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu arada olay, bankanın güvenlik kamerasına yansıdı.