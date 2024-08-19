Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi gözaltında

Samsun'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 20 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 15:55
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 20 kişi gözaltında
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet ve şube müdürlükleri ekiplerince yapılan son iki günlük çalışmada, 172 kişi ile 57 araç sorgulandı.

Çalışmalar neticesinde, 102,24 gram sentetik uyuşturucu, 321 sentetik ecza, 274,2 gram esrar, 6 kök kenevir bitkisi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tüfek, 20 tüfek kartuşu ve 110 kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişi, işlemleri için Emniyet'e götürüldü.


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