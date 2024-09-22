Yayınlanma: 22.09.2024 - 11:36

Güncelleme: 22.09.2024 - 11:36

Sima Tarkan ve Mark Başoğlu evlendi. Çiftin mutlu gününe Arzu Sabancı, Ömer Sabancı, Hacı Sabancı, Nazlı Sabancı, Hakan Sabancı gibi birçok isim eşlik etti. Peki, Sima Tarkan kimdir? Sima Tarkan kaç yaşında, nereli?

SİMA TARKAN KİMDİR?

Sima Tarkan 1995 yılında California'da doğdu. 11 yaşındayken ailesiyle birlikte Vancouver'a taşındı. Orada ilkokulu bitirip, liseden mezun olduktan sonra New York'a taşındı ve Parsons'da stratejik tasarım ve işletme bölümünü bitirdi. Sonrasında İstanbul'a dönüp aile şirketinde çalışmaya başladı.

Sosyal medyada özellikle Instagram ve YouTube platformlarında aktif olarak içerik üreten Tarkan; moda, yaşam tarzı, seyahat ve güzellik konularında paylaşımlar yaparak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.