Orhan Pamuk'un 'Şeylerin Tesellisi' sergisi Prag'da sanatseverlerle buluştu

Yayınlanma: 21.11.2024 - 17:32

Güncelleme: 21.11.2024 - 17:33

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi usta edebiyatçı Orhan Pamuk'un eserlerinden oluşan "Orhan Pamuk: Şeylerin Tesellisi" sergisinin üçüncüsü, Prag'ın önemli sanat mekanı DOX Çağdaş Sanat Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Masumiyet Müzesi ve Dresden Devlet Sanat Koleksiyonları tarafından, DOX Çağdaş Sanat Merkezi ve Münih Lenbachhaus Müzesi işbirliğiyle düzenlenen sergi, Pamuk'un 40 yılı aşkın süredir ürettiği eserlerin görsel dünyasına derinlemesine bir bakış sunuyor.

Sergide, Pamuk'un yıllardır defterlere çizdiği resimler, çektiği fotoğraflar ve son üç yılda yaptığı yeni eserler geniş yer buluyor. Masumiyet Müzesi vitrinlerine yerleştirilen eserler, Pamuk’un İstanbul’la olan görsel ilişkisini, yazarlık sürecini ve sanatsal pratiğini yansıtıyor.

Serginin ilk kısmı, Pamuk’un 40 yılı aşkın süredir yaşadığı ve çalıştığı apartman dairesinden Boğaz’a bir bakışla başlıyor. "Balkon" kitabında yer alan fotoğraflar, martı resimleri ve pencere manzaralarından ilham alınan eserlerle devam ediyor. "Turuncu" kitabından fotoğraflar da sergide önemli bir yer tutuyor.

Serginin son bölümünde, Pamuk’un yazı ve çalışma masasının son 20 yılda yukarıdan çekilmiş fotoğraflarına yer verilirken, aynı odada Orhan Pamuk'un çalışma biçimini yansıtan çizili günlükleri ve yayımlanmış kitaplarından bir seçki de sergileniyor.

Serginin merkezi, Pamuk’un Masumiyet Müzesi’nden 41 vitrinle oluşturulan bölüm. Bu bölüm, 6 Nisan 2025’e kadar ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca sergiye, sanatçı Ali Kazma'nın "Mürekkep Evi" isimli üç kanallı video çalışması da dahil edildi. Eser, Pamuk'un edebi ve sanatsal çalışmalarını, stüdyosunu, kütüphanesini ve geniş arşivini yansıtıyor.