Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM 4 bin 500 işçi alımı şartları neler?

OGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri ile beraber İŞKUR üzerinden alım süreci başlıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı ile bünyesine 4 bin 500 işçi kazandırmaya hazırlanıyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM bin 500 işçi alımı şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM 4 bin 500 işçi alımı şartları neler?
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 09:09

OGM işçi alımı için süreç başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 4 bin 500 geçici işçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM  bin 500 işçi alımı şartları neler?

OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Açık iş ilanları, orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü pozisyonlarında olacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek.

Başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek ve başarılı olan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak. 


Etiketler: #OGM #orman işçisi #işçi alımı

İlgili Haberler

Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Hatay'da işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
PTT işçilerinden iş bırakma eylemi: Eşit ücret ve kadro talebiyle sokaktalar!

PTT işçilerinden iş bırakma eylemi: Eşit ücret ve kadro talebiyle sokaktalar!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler