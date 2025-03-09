Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM 4 bin 500 işçi alımı şartları neler?

Yayınlanma: 09.03.2025 - 09:09

Güncelleme: 09.03.2025 - 09:09

OGM işçi alımı için süreç başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 4 bin 500 geçici işçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM bin 500 işçi alımı şartları neler?

OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Açık iş ilanları, orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü pozisyonlarında olacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek.

Başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek ve başarılı olan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak.