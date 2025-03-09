Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM 4 bin 500 işçi alımı şartları neler?
OGM işçi alımı başvuru şartları ve tarihleri ile beraber İŞKUR üzerinden alım süreci başlıyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı ile bünyesine 4 bin 500 işçi kazandırmaya hazırlanıyor. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM bin 500 işçi alımı şartları neler?
OGM işçi alımı için süreç başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 4 bin 500 geçici işçi alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı başvurusu ne zaman? OGM bin 500 işçi alımı şartları neler?
OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN?
Açık iş ilanları, orman işçisi, arazöz şoförü, dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü ve traktör operatörü pozisyonlarında olacak.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR üzerinden başvurularını yapabilecek.
Başvuran adaylar arasından noter huzurunda kura çekilecek ve başarılı olan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara çağrılacak.
Etiketler: #OGM #orman işçisi #işçi alımı
En Çok Okunan Haberler
-
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- İstanbul'un 'en kötü zeminli' ilçelerini sıraladı
- İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken ayrıntı
- Ece Gürel'in hocası Hale Özen'e gözaltı!
- Özel'in çağrısı üzerine provokatif sözler
- Eşini kaybeden Özgü Namal yıllar sonra ilk kez konuştu
- CHP'li Meclis Başkanvekili Kurtuluş'a gözaltı kararı
- Moskova Alevilere destek verecek mi?
- 'Sınır' getirildi: Cep telefonu, dizüstü bilgisayar…