Orman yangınlarında hasar bilançosu açıklandı: 13 ilde yüzlerce konut ve iş yeri ağır hasarlı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde 1 Haziran'dan beri çıkan orman yangınlarında il il meydana gelen hasara ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, “Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre il il hasar tespitleri şöyle oldu:

İzmir: 288 bina, 320 bağımsız bölüm, 252 konut, 13 iş yeri, 27 ahır

Bilecik: 134 bina, 157 bağımsız bölüm, 75 konut, 3 iş yeri, 33 ahır

Hatay: 4 bina, 4 bağımsız bölüm, 1 ahır

Çanakkale: 8 bina, 9 bağımsız bölüm, 2 konut, 6 ahır

Tekirdağ: 12 bina, 13 bağımsız bölüm, 1 konut, 11 ahır

Sakarya: 10 bina, 12 bağımsız bölüm, 7 konut, 2 ahır

Karabük: 64 bina, 74 bağımsız bölüm, 45 konut, 3 ahır

Antalya: 7 bina, 7 bağımsız bölüm, 3 konut, 1 ahır

Ankara: 8 bina, 12 bağımsız bölüm, 11 konut

Uşak: 11 bina, 13 bağımsız bölüm, 4 konut, 7 ahır

Mersin: 6 bina 6 bağımsız bölüm, 3 konut

Bursa: 5 bağımsız bölüm, 1 konut, 1 iş yeri, 3 ahır olmak üzere

Kahramanmaraş: 4 bina, 5 bağımsız bölüm, 3 konut, 2 ahır

Yangının etkili olduğu illerde acil barınma ihtiyacı kapsamında 105 konteyner sevk edildiğini belirten Yerlikaya, İzmir'de 26, Bilecik'te 27, Sakarya'da 3, Karabük'te 7 olmak üzere 63 konteyner kurulumunun tamamlandığını bildirdi.

Yerlikaya, "Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.