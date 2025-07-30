Orman yangınlarında hasar bilançosu açıklandı: 13 ilde yüzlerce konut ve iş yeri ağır hasarlı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde 1 Haziran'dan beri çıkan orman yangınlarında il il meydana gelen hasara ilişkin açıklama yaptı.
Yerlikaya, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, “Ülkemiz genelinde 1 Haziran 2025 tarihinden bugüne kadar 13 ilimizde toplam 407 konut, 17 iş yeri ve 96 ahır yıkık ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir” ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın açıklamasına göre il il hasar tespitleri şöyle oldu:
İzmir: 288 bina, 320 bağımsız bölüm, 252 konut, 13 iş yeri, 27 ahır
Bilecik: 134 bina, 157 bağımsız bölüm, 75 konut, 3 iş yeri, 33 ahır
Hatay: 4 bina, 4 bağımsız bölüm, 1 ahır
Çanakkale: 8 bina, 9 bağımsız bölüm, 2 konut, 6 ahır
Tekirdağ: 12 bina, 13 bağımsız bölüm, 1 konut, 11 ahır
Sakarya: 10 bina, 12 bağımsız bölüm, 7 konut, 2 ahır
Karabük: 64 bina, 74 bağımsız bölüm, 45 konut, 3 ahır
Antalya: 7 bina, 7 bağımsız bölüm, 3 konut, 1 ahır
Ankara: 8 bina, 12 bağımsız bölüm, 11 konut
Uşak: 11 bina, 13 bağımsız bölüm, 4 konut, 7 ahır
Mersin: 6 bina 6 bağımsız bölüm, 3 konut
Bursa: 5 bağımsız bölüm, 1 konut, 1 iş yeri, 3 ahır olmak üzere
Kahramanmaraş: 4 bina, 5 bağımsız bölüm, 3 konut, 2 ahır
Yangının etkili olduğu illerde acil barınma ihtiyacı kapsamında 105 konteyner sevk edildiğini belirten Yerlikaya, İzmir'de 26, Bilecik'te 27, Sakarya'da 3, Karabük'te 7 olmak üzere 63 konteyner kurulumunun tamamlandığını bildirdi.
Yerlikaya, "Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.