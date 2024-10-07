Ormana el bombası ve silahlar gömerken yakalandılar

Yayınlanma: 07.10.2024 - 09:45

Güncelleme: 07.10.2024 - 09:45

Olay, geçen cuma günü Buca ilçesinde meydana geldi.

Şüpheliler Y.S., ve S. O., ormanlık alanda kazı yaparken polis ekiplerince yakalandı.

Şüpheliler kontrol altına alınırken toprağı inceleyen ekipler; 1 kalaşnikof ve 2 kalaşnikof şarjörü, 1 MP5 ve silaha ait şarjör ile 1 adet taarruz el bombası tespit etti.

Silahlar ve patlayıcı madde ekiplerce muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.