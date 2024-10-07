Ormana el bombası ve silahlar gömerken yakalandılar
İzmir’in Buca ilçesinde, ormanlık alana kalaşnikof, MP5 ve taarruz el bombası gömerken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
Olay, geçen cuma günü Buca ilçesinde meydana geldi.
Şüpheliler Y.S., ve S. O., ormanlık alanda kazı yaparken polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheliler kontrol altına alınırken toprağı inceleyen ekipler; 1 kalaşnikof ve 2 kalaşnikof şarjörü, 1 MP5 ve silaha ait şarjör ile 1 adet taarruz el bombası tespit etti.
Silahlar ve patlayıcı madde ekiplerce muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Etiketler: #İzmir #el bombası #silahlar #silah
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