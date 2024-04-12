Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde, 102 gram kokain ve 8 sentetik hap ile yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 10:27
Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde dün akşam saatlerinde, Dalyan Kavşağı'nda şüpheli olduğu değerlendirmesiyle bir otomobili takibe aldı.

Durdurulan otomobilde, 102 gram kokain ve 8 adet sentetik hap ele geçirildi.

Otomobildeki İ.A. (25) ve yanındaki Y.Y. (19) isimli kadın, gözaltına alındı.

İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.


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