Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarmanın durdurduğu otomobilde, 102 gram kokain ve 8 sentetik hap ile yakalanan 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde dün akşam saatlerinde, Dalyan Kavşağı'nda şüpheli olduğu değerlendirmesiyle bir otomobili takibe aldı.
Durdurulan otomobilde, 102 gram kokain ve 8 adet sentetik hap ele geçirildi.
Otomobildeki İ.A. (25) ve yanındaki Y.Y. (19) isimli kadın, gözaltına alındı.
İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
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