Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına dönerken, 3 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 28.04.2024 - 07:46
Ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı
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Kaza, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nikah Sarayı mevkiinde seyir halinde olan üç araç kavşak içerisinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarpıştı. 

Kazada ortalık savaş alanına dönerken, 1’i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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